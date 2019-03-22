2019-03-22T14:23:54+03:00
Общество

Так сказал Пых: ежик из екатеринбургского зоопарка предсказал теплое и дождливое лето

Зверек выбрал именно ту миску, где лежали "солнышко" и "тучки"
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
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В зоопарке Екатеринбурга завершился ежегодный обряд предсказания погоды на предстоящее лето. Последние четыре года оракулом выступает колючий постоялец зоосада - еж по кличке Пых.

Определяли погоду по приметам и поведению животных еще в древние времена. Если проснувшийся еж заметил свою тень, испугался и не стал выходить из норки, значит быть теплу и солнцу. Если же спокойно покинул убежище - ждать холодов.

Правда в зоопарке процесс предсказания несколько изменили. Перед ежом ставят две миски с одинаковым лакомством - сегодня это были личинки червя. А рядышком кладут картинки, иллюстрирующие плохую или хорошую погоду.

Пых предсказал, что лето нас ждет теплое, но дождливое. Зверек выбрал именно ту миску, где лежали "солнышко" и "тучки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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