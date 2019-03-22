Колючие прогнозы: в Екатеринбургском зоопарке еж Пых предскажет погоду на весну

Сегодня, что бы мы знали, в чем утром пойти на работу - пальто или шортах - метеорологи проводят сложные наблюдения, расчеты и анализы. А в древности долгосрочный прогноз погоды строился по приметам и поведению животных.

В Екатеринбургском зоопарке решили совместить науку и приметы и 23 марта - во Всемирный день метеорологии - доверить предсказание погоды ручному ежу Пыху. Колючий постоялец уже четыре года подряд неустанно каждую весну выступает в роли оракула-метеоролога.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

- В Древнем Риме будили ежей, которые видели или не видели свою тень. Если в пасмурный день ёж не замечал своей тени и спокойно покидал нору, то считалось, что зима скоро закончится, а весна ожидается ранняя. Если в День ежа погода солнечная, ёжик видит свою тень и прячется обратно в нору, то считается, что зима продолжится ещё пять-шесть недель, - рассказали в екатеринбургском зоопарке.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

23 марта с 14 до 15 часов в павильоне «Амазонка» гости зоопарка смогут лично пообщаться с Пыхом, задать интересующие вопросы о зверьке научному сотруднику и даже попробовать себя на роль предсказателя погоды.

Для этого нужно заполнить бланк и постараться наиболее точно описать погоду на 1 мая. Самому лучшему метеорологу достанется кружка с фотографией Пыха.