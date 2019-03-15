2019-03-15T15:32:23+03:00
Общество

Вице-мэр Анатолий Гагарин из-за бизнеса лишился чиновничьего поста

Вопреки закону, находясь на муниципальной службе, он руководил тремя коммерческими компаниями
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Анатолий Гагарин/facebook.comФото: Анатолий Гагарин/facebook.com
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Прокуратура Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции при назначении на должность замглавы Анатолия Гагарина. По результатам надзорное ведомство выявило ряд грубых нарушений.

Чиновник на момент назначения в нарушение закона являлся и до сих поря является директором трех коммерческих организаций, основные виды работ которых - деятельность информационных и рекламных агентств, радио- и телевещание, издание книг, газет, журналов.

- Гагарин, являясь заместителем Главы Екатеринбурга, осуществляет организацию работы Комитетов по внешним связям, по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, информационно-аналитического департамента, что может привести к возникновению конфликта интересов на муниципальной службе, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Более того, должностная инструкция заместителя Главы Екатеринбурга Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась.

По результатам проверки прокуратура в адрес мэра Екатеринбурга внесла представление, по рассмотрению которого Анатолию Гагарину объявлен выговор. Позднее он был уволен с поста по собственному желанию. В должности чиновник пробыл чуть больше трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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