Известный уральский политолог Анатолий Гагарин стал вице-мэром Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга кадровые перестановки. Новым заместителем главы города стал известный политолог Анатолий Гагарин. Он будет отвечать за организацию значимых общероссийских и международных мероприятий.

- Сейчас Анатолий Гагарин является доцентом философского факультета Уральского федерального университета, сообщают в администрации Екатеринбурга. - К исполнению своих обязанностей в качестве заместителя Главы Екатеринбурга он приступил с 3 декабря 2018 года.

Анатолий Гагарин родился в 1958 году в Магаданской области. В 81-м он окончил философский факультет Уральского государственного университета. Он занимался кинокритикой, научной деятельностью. Кроме того Гагарин проводил политические консультации на выборах в Уральском федеральном округе.

- С 2003 по 2006 год Анатолий Гагарин работал консультантом в Департаменте внутренней политики Администрации Губернатора Свердловской области, - рассказали в мэрии. - Затем Анатолий Станиславович был директором НП «Институт политических исследований и гуманитарных проектов», руководителем Уральского отделения Фонда развития гражданского общества, генеральным директором Творческого объединения «Кинофабрика», заместителем председателя Общественной палаты Свердловской области.

Сегодня Анатолий Гагарин впервые приступил к работе. Пока что он знакомится со своими новыми обязанностями.

- Пока что проходят одни рабочие совещания, знакомлюсь с работой, - говорит Анатолий Гагарин. - Работы будет много. Если говорить об общероссийских и международных мероприятиях, то мы рассчитываем провести у себя Чемпионат мира по волейболу. Кроме того ожидаем, что празднование 300-летия Екатеринбурга заинтересует наших международных партнеров и они приедут к нам сюда.