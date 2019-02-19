2019-02-19T15:56:17+03:00
Общество

Тагильские зэки будут делать парты для городских школ

Эту возможность обсудили на уровне руководства Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Колонии могут передать новые подрядыКолонии могут передать новые подрядыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заключенные исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле в ближайшее время могут приступит к работе по обеспечению стульями и партами городских школ. Этот вопрос сегодня пролоббирован на уровне администрации губернатора Свердловской области.

Изготовление школьной мебели для учащихся обсудили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава региональной ГУФСИН Александр Федоров и министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Как выяснилось, производственные площадки колонии вполне подходят для массового производства мебели, а накопленный опыт работников позволяет поставить этот процесс на конвейер. Отметим, что ИК №12 уже несколько лет плотно сотрудничает с УВЗ.

- Человек получает здесь рабочую профессию, что увеличивает его шансы устроиться на работу после освобождения, - сказал Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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