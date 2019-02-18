Следователи Березовского проверят мужчин, которых соседи обвиняют в избиении и изнасиловании инвалида

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-18T15:07:37+03:00

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В Березовском началась доследственная проверка по факту заявлений местных жителей. Горожане рассказали, что уже шесть лет к их соседке - инвалиду второй группы - приходят трое мужчин, которые отбирают у женщины деньги, избивают и насилуют.

В результате несчастная вынуждена ходить по соседям и ближайшим магазинам с просьбой дать хотят бы кусок хлеба и стакан воды. Сердобольные горожане помогали как могли, но несколько дней назад решили придать издевательства огласке.

- В правоохранительные органы от жильцов дома по улице Пролетарской поступила информация о возможном совершении противоправных действий тремя мужчинами в отношении 48-летней женщины-инвалида, в том числе преступлений сексуального характера, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - С целью проверки достоверности сведений следственным отделом по Березовскому проводится доследственная проверка.

На данный момент женщина госпитализирована в психиатрическую больницу, а гоп-компания продолжает свободно гулять по улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU