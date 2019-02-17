В Березовском гоп-компания несколько лет грабит, избивает и насилует женщину-инвалида

Очередная бесчеловечная история вскрылась в городе Березовском, что в пяти километрах от Екатеринбурга. Соседи женщины-инвалида, которую, по их словам уже несколько лет грабит и избивает местная компания алкоголиков, не выдержали и пожаловались в социальных сетях на беспредел, который творится в их доме.

Спасение слабого – не дело полиции

Люди рассказывают, что рядом с ними в квартире в доме №5 по улице Пролетарской живет инвалид второй группы Наталья Клочкова, которая состоит на учете у психиатра. Пользуясь этим, группа местных алкоголиков, среди которых – Михаил Дюкин, Сергей Останин и Евгений Тиунов, на протяжении нескольких лет отбирают у бедной женщины пенсию, а также жестоко избивают ее, а на днях один из мужчин даже изнасиловал несчастную.

- У Михаила на Пролетарской в доме №7 в квартире 1 расположен алкогольный притон, где он с собутыльниками пьет спирт и шкалики. Все это он покупает в доме №15 по улице Калинина, - рассказывает соседка Богдана Гизатуллина.

Гоп-компания выломала в квартире инвалида все окна. Фото: предоставлено соседями

По словам женщины, компания приходит к инвалиду уже 6 лет. Над хозяйкой откровенно издеваются: сильно избивают, отбирают деньги и насилуют.

Они действуют чаще всего ночью: вытащили раковину, газовую плиту, а на днях даже попытались выломать чугунную ванну. А Клочкова потом ходит по соседям и к продуктовому магазину на улице Красных героев, просит хлеба и воды. У магазина ей помогают горячим чаем и пирожками, чтобы женщина не умерла от голода.

Им ничего не будет

- В недавние холода, когда у нас было – 28, она прибежала к «Монетке» босая, жаловалась, что ее избили и изнасиловали. На ней лица не было – один синяк, - это стало последней каплей, и мы решили обратиться сами в полицию и рассказать об этом в соцсетях, - говорит Богдана.

Женщина утверждает, что в полицию она уже обращалась, и даже органы опеки в курсе ситуации. Но никто ничего не делает, потому что женщина-инвалид не в состоянии написать самостоятельно заявление.

- Сейчас у нас приняли заявление, как от соседей. Сказали, что в возбуждении уголовного дела будет, скорее всего, отказ, потому что Наталья не может самостоятельно заполнить бумаги. Сегодня утром приходил участковый, все осмотрел, увидел выломанные двери, окна, но по поводу уголовного дела ничего не сказал. Им, видимо, снова ничего не будет - говорит женщина.

Дверь в квартиру теперь тоже сломана. Фото: предоставлено соседями

Узнав об этой ситуации 17 февраля, на место событий отправился депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

- Обязательно наведаюсь в местный отдел полиции вместе с юристами в области уголовного права. Ну и, не дай Бог, эта гоп-команда попадется нам. Руки чешутся, если честно. И не только у меня, - говорит парламентарий.

Сейчас женщина госпитализирована в городскую психиатрическую больницу.

Силовики и мэрия взяли дело на личный контроль

После публикации "Комсомолки" ситуацию взяли на личный контоль начальник полиции города, мэр и прокурор.

- Сообщение от жительницы дома, в котором все произошло, зарегистрировано в территориальном ОВД в установленном порядке. По нему в настоящее время проводится тщательная проверка. Личности подозреваемых сыщиками уголовного розыска были оперативно установлены и опрошены. Это местные жители, ведущие асоциальный образ жизни. Они утверждают, что все происходило по обоюдному согласию. И что никакого изнасилования не было. На сколько их показания соответствуют действительности, сейчас выясняется. Если участковый, который приходил в квартиру женщины и опрашивал граждан, сообщил людям заранее, не имея на руках веских оснований и итогов проверочных мероприятий, и в правду сообщил людям о том, что уголовного дела в данной ситуации быть не может, то он, по меньшей мере, проявил непрофессионализм. И с него за подобную вольность, уверен, строго спросят в руководстве отдела полиции. Собранный по данному факту материал представители МВД в самое ближайшее время направят для решения процессуального решения по подследственности в региональный следственный комитет. Ситуация взята на личный контроль начальником ОВД города Березовский полковником полиции Алексанром Возчиковым и главой города Евгением Писцовым и прокурор города Сергей Туров, - прокомментировал полковник Валерий Горелых.

Когда женщина в медучреждении пройдет необходимый курс лечения, ее планируется поместить в одно из социальных учреждений города Березовский, чтобы исключить новые криминальные контакты с лицами, не имеющих постоянного места жительства и работы.