2019-02-15T09:47:24+03:00
Общество

За строительство Храма на Драме проголосовали 3000 екатеринбуржцев

Против выступили только 192 человека
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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Власти Екатеринбурга подвели итоги общественных слушаний насчет строительства Храма Святой Екатерины возле Драмтеатра.

Предложения и замечания от горожан принимали с 21 декабря по 18 января. В обсуждениях, которые проходили в электронном формате на соответствующем портале, в общей сложности приняли участие 3309 человек.

- В поддержку размещения Собора поступило 3107 обращений, против - 192. Остальные участники внесли иные предложения, - сказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, Храм Святой Екатерины планируют возвести в границах улицы Бориса Ельцина - продолжения улицы Боевых Дружин - набережной Рабочей Молодежи - Октябрьской площади к 300-летию Екатеринбурга. Строительство начнется летом этого года.

Новый храм станет местом не только для молитвы, но и для проведения общественных мероприятий: конференций, дискуссий и концертов. Здесь разместятся исторический музей, зал для общественных мероприятий, магазины с духовной литературой и религиозной атрибутикой, а также кафе и зал для патриарха, митрополита и высоких гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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