За строительство Храма на Драме проголосовали 3000 екатеринбуржцев
Власти Екатеринбурга подвели итоги общественных слушаний насчет строительства Храма Святой Екатерины возле Драмтеатра.
Предложения и замечания от горожан принимали с 21 декабря по 18 января. В обсуждениях, которые проходили в электронном формате на соответствующем портале, в общей сложности приняли участие 3309 человек.
- В поддержку размещения Собора поступило 3107 обращений, против - 192. Остальные участники внесли иные предложения, - сказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, Храм Святой Екатерины планируют возвести в границах улицы Бориса Ельцина - продолжения улицы Боевых Дружин - набережной Рабочей Молодежи - Октябрьской площади к 300-летию Екатеринбурга. Строительство начнется летом этого года.
Новый храм станет местом не только для молитвы, но и для проведения общественных мероприятий: конференций, дискуссий и концертов. Здесь разместятся исторический музей, зал для общественных мероприятий, магазины с духовной литературой и религиозной атрибутикой, а также кафе и зал для патриарха, митрополита и высоких гостей.
ИСТОЧНИК KP.RU