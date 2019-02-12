Теперь точно можно: Гордума Екатеринбурга разрешила строить храм у Театра Драмы

На десятом заседании 12 февраля депутаты Гордумы Екатеринбурга рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Вопрос напрямую не связан со строительством храма святой Екатерины возле театра Драмы, однако все понимали, что на повестке дня стоит именно этот вопрос.

В частности в измененных правилах речь шла о переводе территорий общественного назначения в разряд земель религиозного назначения. Ранее члены комиссии по городскому хозяйству одобрили изменения правил, по которым храм можно будет возвести на набережной Городского пруда.

«Абсолютное большинство «за»

По этому вопросу в Думе выступил заместитель мэра по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. По его словам, правила будут приведены в соответствие с поправками к Уставу муниципалитета.

Однако депутатов интересовал именно вопрос о строительстве храма возле Драмтеатра.

- С чем связан перевод зоны, которая являлась зоной общественного пользования у театра Драмы в зону религиозного назначения? Как вы это обосновываете. То есть люди спокойно ходили. И вдруг эта зона превращается в зону религиозного строительства. Неважно, что именно там будет – мечеть, синагога, православный храм, – спросил депутат Константин Киселев.

Храм займет почти всю территорию сквера. Фото: drama.prudekb.ru

- Это были решения градостроительного совета при губернаторе Свердловской области. Эти решения прошли общественные обсуждения, как проекты планировки территории, как правила землепользования и застройки. Если под этими обсуждениями провести черту. Там максимальное большинство не возражает, - заявил в ответ Бирюлин.

- А Вы в курсе, что сегодня Горизбирком принял решение, что сегодня на Думу будет вынесено предложение о назначении референдума по этому вопросу? Это не опрос на 3-4 тысячи человек. Вопрос именно в референдуме. Вы в курсе? – парировал Киселев.

- Слышал, - скромно ответил заместитель мэра.

Места в центре много

Оппоненты Киселева, среди которых оказался и опытный городской застройщик, бывший вице-мэр, а ныне – депутат Владимир Крицкий, акцентировали внимание на том, что Дума не принимает решение о строительстве храма, речь идет об утверждении поправок.

В ответ Константин Киселев обратил внимание на то, что в центре города много места, где можно построить храм. Например, заброшенная гостиница «Пекин», которая также расположена на набережной реки Исеть. Ее можно снести и место застроить.

- Сейчас мы хотим изменить категорию территории у Драмтеатра, но это неуважение к избирателю, которые хотят референдума. Соответственно я вношу поправки в этот проект - обозначить зону, которая сегодня значится как зона религиозного назначения, вернуть ей статус территорий общественного пользования, - заключил Киселев.

Однако поправки на голосование не вынесли, потому что это. Как выяснилось, не предусмотрено регламентом.

В итоге 25 из 31 присутствующего депутата проголосовали за изменения в правила застройки.

Отметим, что на заседании Гордумы 12 февраля присутствуют представитель губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, советник главы региона Анатолий Шарапов и заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Строительство храма начнется летом этого года в сквере у Драмтеатра.