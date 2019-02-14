В 2019 году в свердловских школах появится 6 тысяч новых мест

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-14T10:45:41+03:00

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Помните, как несколько лет назад уральские чиновники сбились с ног, выполняя поручение президента России и обеспечивая малышей местами в детских садах. Тогда в 2013-14 годах дошкольные учреждения открывались едва ли не каждую неделю. Немало детсадов появилось и в городах и поселках области.

Сейчас перед региональной властью более актуальной стала задача обеспечить подросших детишек местами в школах. Не секрет, что во многих образовательных учреждениях обучение идет в две смены, хотя через несколько лет это явление планируют перевести в категорию архаизмов.

Образовательный процесс развивается в соответствии с поручением президентаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным областных чиновников, только в 2019 году в уральских школах появится больше шести тысяч дополнительных мест. Эта задача будет выполнена за счет строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. Капремонт проведут в отдельных зданиях четырех школ, которые раньше не использовались. Также будут построены здания образовательных учреждений, среди них: школа на 1275 мест в Каменске-Уральском и школа на 1200 мест в Нижнем Тагиле. Кроме этого, реконструируют школы в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Уже возводится за 560 миллионов здание новой школы на 500 мест в поселке Билимбай под Первоуральском.

Ежегодно область получает около 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги идут на ремонт и возведение новых школ.

ИСТОЧНИК KP.RU