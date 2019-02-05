2019-02-05T15:06:13+03:00
Общество

Мэр Екатеринбург намерен спросить мнение «активных горожан» о развитии ЦПКиО

Парк будут преобразовывать в три этапа
Лев Истомин
Поделиться:
Парк будут развивать до 2030 годаПарк будут развивать до 2030 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский намерен обсудить дальнейшее развитие ЦПКиО с «активными горожанами», чтобы узнать их мнение о том, в каком направлении нужно преобразовывать зону отдыха в будущем.

Градоначальник считает, что обсуждение в подобном формате в ближайшее время должны стать регулярными для обратной связи власти и общественности, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения в парке Маяковского стартовали в январе этого года. Сначала пост руководителя учреждения покинул Роман Шадрин, который известен неоднозначными инициативами по преобразованию парка. Позже в мэрии заявили, что парк будут развивать в три этапа до 2030 года. К этому процессу чиновники хотят привлечь группу экспертов из Голландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Руки прочь!»: экс-лидер Pink Floyd раскритиковал США за вмешательство в Венесуэлу
Из Екатеринбурга вывезли почти 7 тысяч тонн снега
Мэр Екатеринбурга назначил председателя Комитета промышленной политики
В Екатеринбурге за рулем автобуса поймали бесправного гастарбайтера с поддельным паспортом
После «Золушки»: в школьных столовых Екатеринбурга ставят эксперимент
С начала «мусорной реформы» на горячую линию «Спецавтобазы» поступило 6400 звонков
Екатеринбуржец украл у школьника велосипед, чтобы закрыть им долг перед другом
Прокуратура Екатеринбурга открыла горячую линию по записи детей в первый класс
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Главной площадкой «Лыжни России» в Екатеринбурге станет ЦПКиО