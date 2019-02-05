Мэр Екатеринбург намерен спросить мнение «активных горожан» о развитии ЦПКиО

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-05T15:06:13+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский намерен обсудить дальнейшее развитие ЦПКиО с «активными горожанами», чтобы узнать их мнение о том, в каком направлении нужно преобразовывать зону отдыха в будущем.

Градоначальник считает, что обсуждение в подобном формате в ближайшее время должны стать регулярными для обратной связи власти и общественности, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения в парке Маяковского стартовали в январе этого года. Сначала пост руководителя учреждения покинул Роман Шадрин, который известен неоднозначными инициативами по преобразованию парка. Позже в мэрии заявили, что парк будут развивать в три этапа до 2030 года. К этому процессу чиновники хотят привлечь группу экспертов из Голландии.

ИСТОЧНИК KP.RU