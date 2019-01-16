2019-01-16T10:57:41+03:00
Общество

Суд выпустил из-под домашнего ареста начальника МВД Первоуральска

Следствие просило продлить Олегу Грехову меру пресечения, но служители Фемиды отказались
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: gorodskievesti.ru/Анна НеволинаФото: gorodskievesti.ru/Анна Неволина
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Свердловский областной суд изменил меру пресечения начальнику полиции Первоуральска Олегу Грехову.

В начале ноября правохранителя задержали по подозрению в получении взятки. Почти сразу же Октябрьсикй суд арестовал Грехова на два месяца, но защита обжаловала решение и добилась более мягкого наказания. Вместо СИЗО полицейского на полтора месяца отправили под домашний арест.

Шестого января срок истек, однако следствие в Ленинском суде добилось продления меры пресечения. Однако адвокат Олега Грехова подал арелляцию, и в областном суде вердикт отменили.

- По итогам рассмотрения материалов апелляционная жалобуа защиты удовлетворена. Постановление Ленинского районного суда отменено, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Грехову запрещено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по данному уголовному делу.

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