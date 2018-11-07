2018-11-07T10:44:26+03:00
Происшествия

Начальника полиции Первоуральска задержали сотрудники ФСБ

Олег Грехов подозревается в коррупционном преступлении
Олег Галимов
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Силовики нагрянули к нему домойСиловики нагрянули к нему домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске задержали начальника городской полиции полковника Олега Грехова. По официальным данным, к нему домой нагрянули сотрудники ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД.

До назначения в Первоуральск Грехов возглавлял в областном полицейском главке отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

До назначения в Первоуральск Грехов возглавлял в областном полицейском главке отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Действительно сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские подразделения собственной безопасности областного главка МВД, у дома по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых. - Он подозревается в коррупционном преступлении. В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности на период проведения разбирательства. Отмечу, что в Свердловском гарнизоне полиции борьба с нечистыми на руку представителями ОВД не прекращается практически ни на один день. Только с начала нынешнего года собственными силами ГУ МВД области из системы МВД изгнаны с позором более 100 должностных лиц разных званий и должностей.

Также этой осенью в Нижнем Тагиле двоих оперуполномоченных отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Анатолию Леонову и Денису Бородачеву грозит срок за избиение рабочего завода.

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