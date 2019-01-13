Часть Екатеринбурга оставят без тополей за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-13T09:20:41+03:00

Больше полутора сотен деревьев вырубят к весне

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Кировский район Екатеринбурга начнут массово освобождать от старых тополей и кустарников. На это мэрия Екатеринбурга намерена потратить 543 тысячи 800 рублей.

На эти деньги до марта в районе спилят 162 тополя и обрежут полсотни кустарников. Работы проведут на улицах Коминтерна, а также Маяковского, Мира, Вишневой, Фабричной, Трудовой и Изоплитной.

Ветки от спиленных деревьев рабочие уберут после таяния снега в апреле.