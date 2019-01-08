Уральский гонщик Карякин стал восьмым после первого этапа «Дакара»

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:36:36+03:00

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В Перу завершился первый участок «Дакара-2019», в котором участвует и гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин. Спортсменам предстоит проехать 300 километров лиазона и 84 километра спецучастка.

Экипаж № 344 - Сергей Карякин и Антон Власюк довольно удачно справился со стартовым этапом и занял 8 место

Фото: пресс-служба Сергея Карякина

- Завтра уже будет полноценный этап - свыше тресот километров, после которого уже можно будет начинать о чем-то говорить, - написал в Facebook Сергей Карякин. - Сегодня этап прошёл отлично - 84 километра песков, чуть-чуть было камней. Мы вкатывались в свой ритм, смотрели, как работает машина, и, как я уже говорил, старались ехать аккуратно. Мы выбрали довольно высокое давление на первый этап, чтобы протестировать машину в более жестких условиях. Машине с высоким давлением ехать по песку тяжело. Будем проверять машину — есть определённые тонкости. Отрабатываем все ноу-хау, что используем.

Фото: пресс-служба Сергея Карякина

Сергей Карякин не понаслышке знает, чего стоит травма на «Дакаре». В прошлом году он сошел с дистанции после неудачного падения, в результате которого сломал обе руки.

- Соперники выступили понятно для меня. Они все гонят и упираются по максимуму с первых километров. Мы сегодня финишировали восьмыми, но это абсолютно не показатель. Я буду вкатываться, где-то ехать быстрее, но не рисковать, это точно, - рассказал Карякин. - В марафонах главное - стабильность. Уже на первом этапе видел остановившихся мотоциклистов. На спецучастке разговаривал с медиками - они сказали, что есть уже и перелом шеи, и перелом поясницы.