Уральский автогонщик Сергей Карякин отправился с командой в Перу на Dakar-2019

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже сегодня 2 января уральская команда автогонщиков отправилась в столицу Перу Лиму, где пройдет ралли «Дакар-2019». Два года назад уральский гонщик Сергей Карякин победил в этом марафоне в зачёте квадроциклов.

- Дакар впервые пройдёт по территории одной страны, где 70 % маршрута составят пески, - делится на своей странице во Вконтакте Сергей Карякин. - Это своеобразный рекорд. Перуанский Дакар обещает войти в историю и мы надеемся вписать свои имена в победителе Дакара 2019.

Также спортсмен добавил, что ещё одним из интересных фактов предстоящего «Дакара» является то, что в этом году в марафоне примет участие рекордное количество женщин, а именно 17, и это абсолютный рекорд. Среди них, кстати, будет и россиянка Настя Нифонтова - так что есть кого поддержать.