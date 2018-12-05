2018-12-05T16:50:55+03:00
Спорт

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге в 2019 году

Сейчас более 10 тысяч свердловчан занимаются боксом
Олег Галимов
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Бои пройдут в МВЦ «ЭКСПО»Бои пройдут в МВЦ «ЭКСПО»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в сентябре 2019 года в Екатеринбурге. Решение о месте проведения состязаний принято Федерацией бокса России по предложению Свердловской области.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил важность принятого решения для региона, страны и мирового сообщества в целом, так как чемпионат будет предолимпийским.

- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично участвует в развитии спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в развитие бокса, - подчеркнул Кремлев. - Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта. И предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей. Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона.

Ожидается, что основной площадкой для проведения самих соревнований станет международный выставочный центр «ЭКСПО», в том числе и новый конгресс-центр, где благодаря современному техническому оснащению и высокому уровню безопасности смогут комфортно разместиться несколько тысяч зрителей, а спортсмены смогут провести профессиональные высококлассные поединки.

В настоящее время более 10 тысяч жителей региона занимаются боксом, из них 3,5 тысячи – это дети и подростки.

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