Глава ОБЭП Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО
Эдуарду Воронину продлили арест до 20 января
Его обвиняют в превышении полномочий и получении взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Суд продлил арест начальнику ОБЭП Екатеринбурга Эдуарду Воронину до 20 января 2019 года. Об этом «КП» - Екатеринбург» рассказал адвокат силовика Сергей Колосовский.
- Это действительно так, наша сторона подала апелляцию, - отметил адвокат.
Изначально сообщалось, что Воронина обвиняют в превышении должностных полномочий и речь идет о крышевании игорного бизнеса. По последней информации, главе ОБЭП также предъявлено обвинение в получении крупной взятки.
Перед задержанием на рабочее место Воронина пришли с обыском сотрудники ФСБ.