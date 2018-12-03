2018-12-03T12:56:42+03:00
Происшествия

Глава ОБЭП Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО

Эдуарду Воронину продлили арест до 20 января
Олег Галимов
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Его обвиняют в превышении полномочий и получении взяткиЕго обвиняют в превышении полномочий и получении взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Суд продлил арест начальнику ОБЭП Екатеринбурга Эдуарду Воронину до 20 января 2019 года. Об этом «КП» - Екатеринбург» рассказал адвокат силовика Сергей Колосовский.

- Это действительно так, наша сторона подала апелляцию, - отметил адвокат.

Изначально сообщалось, что Воронина обвиняют в превышении должностных полномочий и речь идет о крышевании игорного бизнеса. По последней информации, главе ОБЭП также предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

Перед задержанием на рабочее место Воронина пришли с обыском сотрудники ФСБ.

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