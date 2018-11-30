2018-11-30T11:07:01+03:00
Общество

Один, совсем один: авиарейс Челябинск-Екатеринбург отменили из-за отсутствия пассажиров

В компании думаю, как увеличить спрос на перелеты
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба "Ижавиа"Фото: пресс-служба "Ижавиа"
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В аваиакомпании «Ижавиа» рассказали, почему были вынуждены снять рейс из Челябинска в Екатеринбург. По словам одного из пассажиров, за несколько часов до вылета, он получил sms о том, что борт не полетит.

Как потом оказалось, мужчина был единственным, кому пришло такое сообщение, потому что он стал единственным пассажиром. Перевозить одного человека для компании нерентабельно, поэтому рейс и отменили.

- При запуске больших проектов возможны сбои. Авиакомпания «Ижавиа» обращает внимание на то, что до этого не выполняла полеты по узловой схеме, и сейчас нарабатывает опыт, - рассказали в пресс-службе перевозчика. - Мы стараемся делать так, чтобы в дальнейшем накладок не возникало, работаем с каждым обращением, открыты для критики и пожеланий. Пассажирам отмененных рейсов предлагаются варианты перелетов до пункта назначения. Если пассажир желает самостоятельно организовать поездку, ему возвращаются затраченные деньги на приобретение авиабилета в полном объеме.

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