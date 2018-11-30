Первый регулярный авиарейс из Челябинска в Екатеринбург отменили

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-30T08:25:17+03:00

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Сегодня ночью должен был состояться первый за последние несколько лет регулярный авиа рейс из Челябинска в Екатеринбурга. В уральской столице борт должен был приземлиться в 2:15, но за несколько часов до вылета, пассажирам сообщили, что они могут распаковывать чемоданы.

- Я уже собирал вещи дома, как мне пришло СМС-сообщение - за пять часов до вылета примерно. В нём говорится, что рейс отменён, чтобы вернуть деньги, нужно позвонить по указанным телефонам. По номеру телефона компании «Ижавиа» дозвониться я не смог. Набрал челябинский аэропорт. Там мне информацию о том, что рейс отменили, подтвердили, но объяснить, по какой причине, не смогли, - рассказал порталу 74.ru один из пассажиров.

Рейсы на Як-42Д между столицами Южного и Среднего Урала планировали каждые три дня. Время в полете должно было составить всего 30 минут.