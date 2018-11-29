Бронзовую медаль первенства России по дзюдо завоевал орчанин Сергей Ломакин

СЕГОДНЯ 20:32 2018-11-29T20:32:29+03:00

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На юге России, в Назрани, прошло первенство России по дзюдо среди спортсменов до 21 года. В соревновании приняли участие 607 спортсменов (389 юниоров и 218 юниорок). В весовой категории +100 кг бронзу завоевал орчанин Сергей Ломакин. Юноша провел шесть серьезных боев со спортсменами из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Дагестан, Адыгея и Серверная Осетия и лишь в одной встрече уступил Вардкезу Акопяну из Серверной Осетии.

Высокие достижения в боевых искусствах Сергей Ломакин достиг благодаря профессионализму заслуженного тренера России по дзюдо Валерии Задворновой и тренера высшей категории Елены Задворновой. Юноша вошел в состав сборной России по дзюдо до 21 года.