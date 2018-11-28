На севере Свердловской области сотрудника колонии насмерть задавил трактор

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-28T16:56:10+03:00

У мужчины осталась жена и трое детей

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Трагический случай произошел в исправительной колонии № 3 Краснотурьинска. На лесозаготовительном участке под колесами трактора погиб 34-летний охранник. В причинах трагедии разбираются следователи, у мужчины осталась жена и трое детей.

- Это произошло 21 ноября на производственном объекте, где осуществлялась заготовка древесины, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. -От полученных травм сотрудник скончался на месте. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Семье погибшего будет оказана материальная помощь.