На севере Свердловской области сотрудника колонии насмерть задавил трактор
У мужчины осталась жена и трое детей
Мужчина умер на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагический случай произошел в исправительной колонии № 3 Краснотурьинска. На лесозаготовительном участке под колесами трактора погиб 34-летний охранник. В причинах трагедии разбираются следователи, у мужчины осталась жена и трое детей.
- Это произошло 21 ноября на производственном объекте, где осуществлялась заготовка древесины, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. -От полученных травм сотрудник скончался на месте. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Семье погибшего будет оказана материальная помощь.