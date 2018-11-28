2018-11-28T16:56:10+03:00
Происшествия

На севере Свердловской области сотрудника колонии насмерть задавил трактор

У мужчины осталась жена и трое детей
Олег Галимов
Поделиться:
Мужчина умер на местеМужчина умер на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Трагический случай произошел в исправительной колонии № 3 Краснотурьинска. На лесозаготовительном участке под колесами трактора погиб 34-летний охранник. В причинах трагедии разбираются следователи, у мужчины осталась жена и трое детей.

- Это произошло 21 ноября на производственном объекте, где осуществлялась заготовка древесины, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. -От полученных травм сотрудник скончался на месте. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24