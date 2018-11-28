В Екатеринбург прилетит министр строительства РФ

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-28T15:59:52+03:00

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В Екатеринбург с рабочим визитом прилетит министр строительства России. Владимир Якушев станет одним из участников «100+ Forum Russia». Всего на международное мероприятие организаторы ждут 10 тысяч гостей и 200 спикеров, которые обсудят развитие современных городов: транспортное планирование, высотное и уникальное строительство, современные материалы и технологии, комфортную среду, а также инженерные системы зданий.

- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев планирует принять участие в пленарном заседании 7 декабря. Оно будет носить итоговый характер, - сказал член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. - У меня с ним на эту тему был специальный проговор, если какие-то из ряда вон обстоятельства не заставят его изменить график, то он обязательно будет принимать участие в нашем форуме. Его и темы очень интересуют, и практика проведения подобных мощных общероссийских мероприятий.

Форум пройдет с 5 по 7 декабря. Также мероприятие посетит проектировщик нового зала филармонии Кристос Пассас.