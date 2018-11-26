2018-11-26T12:31:11+03:00
Общество

В Екатеринбург приедет автор проекта нового зала филармонии

Кристос Пассас примет участие в форуме, посвященном строительству высотных сооружений
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: forum-100.ruФото: forum-100.ru
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Уральскую столицу на следующей неделе посетит проектировщик нового зала свердловской филармонии. С 5 по 7 декабря в Екатеринбурге пройдет международный форум, посвященный строительству и эксплуатации высотных зданий. Одним из его участников станет Кристос Пассас.

- Кристос Пассас из британского бюро Zaha Hadid Architects прочитает открытую лекцию. Совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art в Цинциннати (США), моста шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в столице Объединенных Арабских Эмиратов и Музея MAXXI в Риме (Италия). Недавно эта компания выиграла конкурс на строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге, - говорится насайте организаторов.

Кристос Пассас руководил проектом БЦ Dominion Tower – первой постройки Захи Хадид в Москве. Также среди его работ - дизайн здания 33-35 Hoxton Square в Лондоне, проект многоцелевого комплекса Beko Masterplan в Белграде, дизайн башни Opus в Дубае и Eleftheria Square в Никосии.

Сейчас Пассас преподает параметрическое проектирование и градостроительство в Архитектурной Ассоциации в Лондоне и проводит мастер-классы в Германия.

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