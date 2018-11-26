2018-11-26T08:40:32+03:00
Общество

Екатеринбуржцы заложили капсулу времени в отреставрированный своими руками старинный дом

На работы волонтеры потратили четыре месяца
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"
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Жители уральской столицы собственноручно восстановили исторический облик старинного особняка в центре города. В июле в Екатеринбурге стартовал фестиваль «Том Сойер Фест», в рамках которого все желающие могли поучаствовать в преображении фасада дома, построенного 130 лет назад.

Так здание выглядело до фестиваля. Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"

Так здание выглядело до фестиваля. Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"

Накануне фестиваль завершился, и теперь некогда обшарпанное и унылое двухэтажное здание просто не узнать. За четыре месяца работы волонтеры очистили и покрыли защитным средством кирпичную кладку на первом этаже, покрасили деревянный второй этаж, а также привели в порядок окна и восстановили резной декор.

А так дом выглядит теперь. Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"

А так дом выглядит теперь. Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"

Воссоздание исторических завитков и «капелек» наличников оказалось одним из самых сложных процессов. Но новые элементы получились такими, что их не отличить от пришедших со временем в негодность оригиналов.

Работы длились четыре месяца. Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"

Работы длились четыре месяца. Фото: организаторы фестиваля "Том Сойер Фест"

- Не важно, побывали вы на площадке час, неделю или все четыре месяца. А может быть вовсе не дошли до нас, но поддержали добрым словом или репостом. мы благодарны всем, - рассказали организаторы фестиваля. - В рамках закрытия во дворе дома мы заложили капсулу. Предложили каждому желающему оставить послание следующим поколениям реставраторов, жителей дома и просто небезразличных к истории места, написав пару слов на бумаге.

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