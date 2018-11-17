2018-11-17T15:19:42+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга отдал десантникам особняк в стиле «модерн»

Здание находится под охраной государства
Лев Истомин
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Особняк недавно реставрировали. Фото: Яндекс.КартыОсобняк недавно реставрировали. Фото: Яндекс.Карты
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился с 30 ноября 2018 года передать во владение свердловскому «Союзу десантников» сроком на пять лет историческое здание в самом центре уральской столицы.

Речь идет о «Доме Шубиной», который расположен по адресу: улица Розы Люксембург, 43. Факт передачи зафиксирован в постановлении мэра города «об имущественной поддержке».

Этот объект имеет площадь 255 «квадратов», он построен в стиле «модерн» в начале ХХ века. В 1991 году двухэтажное здание было принято под охрану государства.

В документе написано, что «Союз десантников» может использовать объект в качестве конторского помещения, соблюдая требования ФЗ «Об объектах культурного наследия».

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