2018-11-10T18:48:38+03:00
Общество

В Пионерском поселке улица оказалась затоплена горячей водой

Ее заволокло паром
Данил СВЕЧКОВ
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Температура воды была около 60 градусов. Фото: Анастасия Власова/Инцидент.Екатеринбург, vk.comТемпература воды была около 60 градусов. Фото: Анастасия Власова/Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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Очевидцы сообщают, что в Пионерском поселке Екатеринбурга на пересечении улиц Красина и Смазчиков проезжую часть залило горячей водой, и все вокруг заволокло паром.

- Что там? Трубу прорвало? - интересовались екатеринбуржцы.

Однако, как пояснили в «Екатеринбургской теплосетевой компании», никакого прорыва на самом деле не было.

- Во время ремонта задвижки в теплокамере (специальное помещение, которое находится под люком на улице, - Прим.Ред), чтобы не было лишней влаги, ремонтная бригада слила воду, - пояснили в пресс-службе «ЕТК». Она проступила на поверхность, но вскоре должна уйти. Температура воды была около 60 градусов.

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