«Он еще слишком тонкий»: В МЧС призывают не ходить по льду, покрывшему водоему

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-10T07:58:29+03:00

Если почувствовали, что лед трещит под вами, ложитесь и перекатывайтесь в безопасное место. Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

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Толщина ледяного покрова на водоемах Урала составляет не более трех сантиметров, сообщают в МЧС. В связи с этим спасатели призывают не выходить на него, потому что выдержать вес человек он еще не в состоянии.

- Покрытые снегом участки образовавшегося льда также могут представлять опасность, так как он прекрасно маскирует полыньи и замедляет рост ледяного покрова, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Безопасной для человека считается толщина льда не менее 10 сантиметров.

В МЧС также напоминают, что если вы все-таки вышли на лед и почувствовали, что он сейчас треснет, не бегите - плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место. До человека, провалившегося под лед, тоже надо добираться по-пластунски.

- За 3-4 метра протяните человеку веревку, доску, шарф, лестницу или любое другое подручное средство, - добавили в МЧС. - Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.