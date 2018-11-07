Свердловская прокуратура проверит расходование бюджета в Департаменте Ольги Глацких

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-07T11:28:38+03:00

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Прокуратура Свердловской области проверит Департамент молодежной политики, который возглавляет Ольга Глацких. За последние два дня чиновница стала известна на всю страну - вот только не в лучшем свете. Бывшая гимнастка заявила, что государство молодежи ничего не должно и вообще не просило их рожать.

- Можно подумать, что это оговорка или просто вырвалось. Но если вырвалось, значит это у нее в голове, - говорит депутат Заксобрания Александр Коркин. - У меня появились сомнения, каким образом тогда распределяются деньги внутри Департамента?

Чтобы проконтролировать расход средств, парламентарий написал заявление на имя областного прокурора Сергея Охлопкова.

Комментарий Коркина 00:00 00:00

- Надо было сразу извиниться, но Ольга Вячеславовна начала говорить, что ее оклеветали. Если человек неглупый, то может написать заявление и уйти красиво и заняться спортивной карьерой, - резюмировал Александр Коркин. - До уголовного дела вряд ли дойдет, потому что нужны веские основания. Думаю, максимум, обойдется увольнением.

Сейчас по решению губернатора Ольга Глацких отстранена от занимаемой должности.