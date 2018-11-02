В Екатеринбурге ликвидировали стихийную парковку перед гимназией
Машины мешали пройти к зданию
Теперь на тротуаре установлены отбойники. Фото: администрация Чкаловского района
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В Екатеринбурге ликвидировали стихийную парковку перед гимназией №39. Брошенные на тротуаре машины мешали людям подходить к зданию.
Чтобы решить проблему, родители учеников обратились за помощью к властям Чкаловского района. Рассмотрев ситуацию, и.о. заместителя главы администрации Виталий Данилов поручил до 31 октября решить проблему с нерадивыми водителями.
Теперь на тротуаре перед гимназией установлены специальные отбойники, не позволяющие водителям парковаться на пути к школе.