Бизнесмен из Екатеринбурга полгода совращал несовершеннолетнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-29T10:16:17+03:00

Он познакомился с ребенком в социальной сети

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В Екатеринбурге будут судить 37-летнего предпринимателя, который с мая по декабрь прошлого года совращал несовершеннолетнего ребенка. Расследованием преступления занимался отдел особо важных дел СК России по Свердловской области.

По версии следствия, прошлой весной мужчина познакомился с ребенком в социальной сети и больше полугода переписывался с ним. О преступлениях педофила стало известно лишь после вмешательства родителей.

- Изобличить обвиняемого удалось после того, как родители несовершеннолетнего обнаружили в телефоне ребёнка переписку с неизвестным мужчиной, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Задержан мужчина был в декабре 2017 года.

За время следствия было проведено около 15 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, компьютерно-технические, лингвистические. Допрошено больше 30 свидетелей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.