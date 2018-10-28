В Екатеринбурге в среду откроют сразу три улицы

СЕГОДНЯ 17:58 2018-10-28T17:58:47+03:00

Две из них ремонтировались еще с лета

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В уральской столице станет меньше пробок - в один раз возобновят движение сразу по трем улицам. С 31 октября откроется улица Гражданская от Челюскинцев до Гражданской, 1. Она была закрыта еще с 6 июля из-за реконструкции Макаровского моста через реку Исеть по Челюскинцев.

- Также возобновится движение по участку по улице Горького в районе дома №39а, - добавляют на сайте администрации Екатеринбурга. - Движение было закрыто 17 октября в связи с проведением работ по строительству трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения.

Еще автомобилисты вновь смогут передвигаться по участку от дома № 10 на Мамина-Сибиряка до улицы Азина. Открытие этой дороги отодвигалось уже несколько раз из-за продолжительного ремонта сетей теплоснабжения, начиная с 20 августа. Теперь водителям не придется искать объезд по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко. Уже сейчас рабочие заканчивать укладывать асфальт и приводить газоны в надлежащий вид.