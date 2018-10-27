Ночью в Екатеринбурге дотла выгорел частный дом и «десятка»
Минувшим вечером на улице Зенитчиков дотла выгорел частный дом и припаркованная рядом «десятка. По информации Главного управления МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Фото: служба спасения «СОВА»
-В 18:42 на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Зенитчиков, - рассказали в ведомстве. - Сгорел автомобиль "ВАЗ-2110", повреждены кровля, наружная стена, перегородки, перекрытие частного жилого дома.
Фото: служба спасения «СОВА»
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.