Ночью в Екатеринбурге дотла выгорел частный дом и «десятка»

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-27T07:54:37+03:00

Пожарные тушили пламя за две минуты, но было уже поздно

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Минувшим вечером на улице Зенитчиков дотла выгорел частный дом и припаркованная рядом «десятка. По информации Главного управления МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Фото: служба спасения «СОВА»

-В 18:42 на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Зенитчиков, - рассказали в ведомстве. - Сгорел автомобиль "ВАЗ-2110", повреждены кровля, наружная стена, перегородки, перекрытие частного жилого дома.

Фото: служба спасения «СОВА»

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.