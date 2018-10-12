«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-12T09:59:08+03:00

Авторы акции протеста предлагают отдать деньги, выделенные на переименование, учителям истории на программы, которые позволяют детям лучше изучать историю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы предлагают лучше придумать новое название должностям чиновников, которые раннее выступили с такой инициативой

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Жители Екатеринбурга категорически против присвоения аэропорту «Кольцово» второго названия. Конкурс о выборе второго имени для 45 самых крупных воздушных гаваней страны стартовал накануне. Из предложенных же самими жителями вариантов путем народного голосования будут определены названия-победители.

Но уральцы этого не хотят и даже запустили в соцсетях акцию протеста. Пост об этом появился в паблике Вконтакте «Интересный Екатеринбург».

- Это название нравится горожанам, имеет свою историю. Зачем тратить деньги из-за смены названия. Иностранцы летят не в Кольцово, а в Екатеринбург. Учитывая, что у нас один аэропорт, для них название значения не имеет, - говорят организаторы. - Призываем присоединиться к онлайн акции протеста и проинформировать о ней своих родных и друзей. Нужно сказать НЕТ в социальных сетях! Распространяйте эту запись, пишите что вы против у себя на страничках! Нас должны услышать!

Авторы акции протеста считают более правильным отдать деньги, выделенные на переименование аэропортов, учителям на программы, которые позволят детям лучше изучать историю. Не только по учебникам, но и с помощью интерактивных занятий.

Также горожане предлагают переименовать Госдуму и московский Кремль, а также должности основных чиновников.