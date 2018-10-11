Аэропорт «Кольцово» переименуют к 5 декабря

11 Окт. 15:03 2018-10-12T07:21:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Аэропорт «Кольцово» и еще 44 самые крупные воздушные гавани страны получат вторые названия. Они будут даны по именам выдающихся исторических личностей.

Соответствующий конкурс уже стартовал на сайте ВеликиеИмена.рф. Какое имя какому аэропорту присвоить выберут путем народного голосования.

- В России много великих имен и это наш исторический капитал. Миллионы людей, которые проходят через аэропорты, узнают больше о своих выдающихся соотечественниках, - отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Сначала в каждом регионе сформируют первичный список имен-претендентов. Затем составят так называемый лонг-лист. Варианты, набравшиеся большее количество голосов, попадут в шорт-лист. А уже из него в ходе социологических опросов определят тройку имен-лидеров для каждого аэропорта. После этого пройдет финальное голосование.

Голосовать за понравившийся вариант можно на сайте конкурса, в социальных сетях, отправив SMS или заполнив анкету в СМИ, на борту самолета, на постах волонтеров, расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах.

Конкурс пройдет с 11 октября по 30 ноября. Победителей назовут 5 декабря.