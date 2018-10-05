2018-10-05T08:02:56+03:00
Общество

Министр культуры РФ Мединский предложил переименовать аэропорт Кольцово

По мнению чиновника, название воздушной гавани слишком блеклое и незапоминающееся
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чиновник посоветовал рассмотреть варианты имен деятелей культуры и искусстваЧиновник посоветовал рассмотреть варианты имен деятелей культуры и искусстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил переименовать аэропорт Екатеринбурга - "Кольцово".

- Никто не может вспомнить, как сейчас называется аэропорт в Екатеринбурге, поэтому логично было бы сменить название, - заявил федеральный чиновник на круглом столе в Общественной палате РФ.

По мнению политика, наилучшую запоминаемость обеспечит воздушной гавани имя известной личности - например, одного из отцов-основателей уральской столицы Василия Татищева.

Правда чуть позже чиновник посоветовал рассмотреть варианты имен деятелей культуры и искусства.

Не по вкусу пришлось Мединскому и название аэропорта в Перми - "Большое Савино". Его глава Минкульта РФ также предложил переименовать.

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