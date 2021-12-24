«Гортранс» Екатеринбурга погасил многомиллионные долги за электроэнергию

Фото: впервые о проблемах "Гортранса" заговорили осенью этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Гортранс» Екатеринбурга под Новый год погасил свои многомиллионные долги за перед «Екатеринбургэнергосбытом». Известно, что в общей сложности от предприятия на счета энергетиков с октября этого года поступило больше 278 миллионов рублей.

- Сообщаем, что на 1 января 2022 года задолженности нет. В декабре этого года были рассмотрены три дела по искам АО «Екатеринбургэнергосбыт» к МУП «Гортранс». По всем трем делам мы отказались от исков в момент их рассмотрения по причине оплаты ЕМУП «Гортранс» задолженности, - рассказали «КП-Екатеринбург» сами энергетики.

Очередное судебное заседание прошло 24 декабря, но его перенесли на 28 декабря, так как ответчик в лице МУП «Гортранс» не успел ознакомиться с ходатайством «Екатеринбургэнергосбыт» об отказе от исков. Вероятнее всего, именно 28 декабря

Энергетики грозились оставить город без троллейбусов и трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

официальное разбирательство будет прекращено.

Впервые о долгах компании заговорили в начале осени этого года, тогда выяснилось, что «Гортранс» задолжал 138 миллионов за пять месяцев, после чего энергетики пригрозили оставить весь город без троллейбусов и трамваев, но все же не пошли на крайние меры.

По словам мэра Екатеринбурга, основная причина ситуации с долгами в Гортрансе – это коронавирусные ограничения.

- У нас в 2020 году объем пассажирских перевозок упал до 20 % от годовой нормы. То есть, выручки нет, зарплату платить нужно, обслуживать транспорт нужно, ГСМ подорожал, - заявлял Алексей Орлов.