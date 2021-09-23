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Общество23 сентября 2021 14:49

Энергетики пригрозили оставить жителей Екатеринбурга без троллейбусов

Как оказалось, «Гортранс» задолжал 138 миллионов рублей за электричество
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Как оказалось, по состоянию на 15 сентября организация задолжала 138 миллионов рублей за пять месяцев

Как оказалось, по состоянию на 15 сентября организация задолжала 138 миллионов рублей за пять месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Екатеринбурга пригрозили оставить жителей без троллейбусов из-за долгов «Гортранса». Как оказалось, по состоянию на 15 сентября организация задолжала 138 миллионов рублей за пять месяцев. На счета компании отправили 21 миллион, однако это не покрывает расходы даже за август. 28 сентября энергетики будут вынуждены ограничить потребление электричества ряда объектов.

- «Екатеринбургэнергосбыт» предлагает заблаговременно проработать вопрос о замене троллейбусов на автобусы на маршрутах, тяговые подстанции которых будут отключены, чтобы избежать недовольства жителей, - отметили в пресс-службе «Россети-Урал».

Энергетики добавили, что открыты к диалогу с компанией и готовы рассматривать любое урегулирование спорных моментов. Напомним, что 30 июля АО «Екатеринбургэнергосбыт» ввели ограничение тяговых подстанций Октябрьского троллейбусного депо.