Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге продолжат ездить, несмотря на долг в 138 млн рублей

Пока ограничения не собираются вводить только в сентябре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики 28 сентября планировали обесточить общественный транспорт Екатеринбурга. Однако они решили не делать это. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в «Россети Урал».

- Руководство АО «Екатеринбургэнергосбыт» надеется на конструктивное решение вопроса погашения дебиторской задолженности ЕМУП «Гортранс», - рассказали там.

Такое решение приняли на совещании 24 сентября в городской прокуратуре. Однако пока ограничения не собираются вводить только в сентябре 2021 года.

Ранее «Екатеринбургэнергосбыт» пригрозил оставить жителей без трамваев и троллейбусов из-за долгов «Гортранса» в 138 миллионов рублей за пять месяцев. На счета компании отправили 21 миллион, однако это не покрывает расходы даже за август. 28 сентября энергетики планировали ограничить потребление электричества ряда объектов. При этом энергетики заявили тогда, что готовы к диалогу с компанией и готовы рассматривать любое урегулирование спорных моментов.

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