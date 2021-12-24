Девушку убили 10 октября 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийцы екатеринбурженки Ксении Каторгиной будут отбывать срок на Урале. 11 октября Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга поставил точку в громком деле о жестокой расправе над 27-летней девушкой, которая была зарезана осенью 2019 года. Ксения стала жертвой банды из Челябинской области, когда надеялась побыстрее продать свой черный Audi Q5.

Встречу на Уралмаше ей назначила Екатерина Меньшикова. Преступница прикинулась беременной и пожаловалась на токсикоз, от чего Ксения решила в одиночку приехать к «покупательнице». Подельниками выступили Михаил Федорович и таксист Марат Ахметвалиев. Каторгину убили прямо в салоне, а тело выбросили в колодец посреди частного сектора. На следующий день внедорожник продали за бесценок в Челябинске, но долго оставаться на свободе мерзавцам не удалось. Через пять дней их задержали и доставили в Екатеринбург.

Екатерина Меньшикова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как позже выяснилось, перед убийством они пытали мать и дедушку Меньшиковой. А потом заставили отдать им сбережения. На протяжении всего суда Екатерина всячески пыталась покрывать Федоровича, а тот в свою очередь винил во всем Ахметвалиева.

Екатерине Меньшиковой назначили 16 лет в колонии общего режима.

Марату Ахметвалиеву - 20 лет с отбыванием наказания в течение первых 5 лет в тюрьме.

Михаилу Федоровичу было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в течение первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания - в исправительной колонии особого режима.

Долго добираться до мест лишения свободы им не пришлось. Меньшикову этапировали в ИК-6 в Нижнем Тагиле. Марат Ахметвалиев отправился в тюрьму Верхнеуральска, которая когда-то использовалась в качестве политического изолятора.

Михаил Федорович ближайшие пять лет проведет в «крытой» колонии № 21 в Верхнем Уфалее.

- Перед этапом Катя позвонила мне и попросила встречу в изоляторе, - рассказывает «КП»-Екатеринбург мать осужденной Алла Бобняк. – Я приехала к ней, она раскаялась и извинилась передо мной. Я простила ее. Но я все равно не понимаю, почему она заступалась за Федоровича на суде. Она как будто боялась, что он ее и там достанет. Я буду просить перевести дочь в колонию в Челябинской области, чтобы быть поближе к ней.

У Ксении осталась маленькая дочь. Фото: соцсети

Напомним, что у Ксении Каторгиной осталась пожилая мать и маленькая дочка. Девушку похоронили в родном Каменске-Уральском. С убийц должны взыскать 5,5 миллионов рублей в пользу семьи Ксении.