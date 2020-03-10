Ясли строгого режима: как в свердловской тюрьме воспитывают детей заключенных женщин

- Здравствуйте, - слышим мы бравый голос девчат, которые идут нам на встречу.

Группа из двадцати молодых женщин в телогрейках с лопатами и метлами шла в сопровождении конвоирки в форме. Справа жилые дома, магазин и детская площадка, слева ИК-6 – женская колония. Мы в Нижнем Тагиле.

Заходим на КПП, где нас встречает дежурная. Как полагается, сдаем паспорта, телефоны, гарнитуру. За решетчатой дверью ждет Светлана Ивановна, начальник по воспитательной работе. После всех формальностей, нас запускают на территорию тюрьмы.

В колонии работают исключительно женщины. Увидеть тут мужчину редкость.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас тоже телефоны забирают. Я свой дома оставляю, - успокаивает Галина Бутакова и ведет в сторону Дома ребенка.

ИК-6 единственная женская колония на территорию Свердловской области для заключенных с детьми. Здесь те, для кого это первый срок, но встречаются и «многосудимки». Женщина попала под статью, получила несколько лет тюрьмы, вдруг оказалось беременной. Тогда ее распределяют сюда.

- Беременные наблюдаются в Нижнем Тагиле. Здесь же в перинатальном центре и рожают. Иногда их увозят в Екатеринбурге, если роды сложные. Буквально на днях у нас осужденная двойню родила, вот посылали в Екатеринбург, - объясняет начальница.

ВОЛЬНЫЕ ВНЕ ВОЛИ

Двор Дома ребенка в колонии ничем не отличается от обычного в спальном районе. Все те же горки, качели и песочницы. Территория чистая, сразу видно, что за всем этим ухаживают. Рядом стоят с десяток детских колясок на разный возраст.

- Мамочки могут посещать детей два раза в день: утром и вечером, - отвечает на наши вопросы Галина Бутакова, старший воспитатель, которая работает тут уже 30 лет. – Есть специальные комнаты, где они могут играть, укладывать ребятишек спать, а также гулять на улице.

На территории есть все для уличных развлечений.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в нижнетагильской колонии 46 детей, это младенцы и малыши до трех лет. Все время они проводят с воспитателями и только пару часов в день с мамой. Тут для них детский сад с круглосуточным пребыванием, где их учат общаться друг с другом. Пусть малыши и рождены вне воли, в отличие от своих матерей выходить за пределы «зоны» они могут. Правда, в сопровождение взрослых. Они часто гуляют по городу, ходят в цирки, зоопарки, магазины. После трех лет ребятишки покидают учреждение. Педагоги стараются отдать их в семью, например, родственникам.

- Наш социальный педагог делает все, чтобы не передавать малышей в детдом. Она бывает разыскивает отцов и родственников в такой глуши. Недавно связалась с папой одного малыша, он аж в Белоруссии живет. Родственники забирают, если нет, то стараемся подобрать опекунов. Раньше неохотно брали, а сейчас государство помогает, так быстро находим для них родителей. Но дети в руках у опекунов, пока мама срок отбывает, - продолжает Бутакова.

Галина Бутакова, старший воспитатель, работает тут уже 30 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЛЕПАЯ КУРИНАЯ ЛЮБОВЬ

На пороге Дома ребенка нас встречает трехлетняя девочка в пышном платье. Ее зовут Мирослава. Родилась она в колонии, потому что ее мама попала сюда уже беременной. Из-за угла стеснительно выглядывает мальчуган и еще две девчонки.

- Наши старшенькие, - поясняет нам воспитательница. – Это они на вашего бородатого фотографа так с любопытством реагируют. Они же мужчин тут не видят, редко к нам заходят конвоиры. Но те то все бритые, да в камуфляже.

Сейчас в Доме ребенка 46 малышей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комнаты тюремного Дома ребенка очень похожи на детский сад. Те же кабинки с грибочками и ягодками на дверцах, кругом игрушки и веселенькие ковры.

Пока малыши читали нам стихи и пели песни, в комнате появилась мама Мирославы – Олеся Никрошевич. Увидев дочку, бросилась в объятия.

- О своем положении я узнала еще в СИЗО. Это моя не первая беременность, но мне вдруг стало страшно. В таких местах никогда раньше не была, а тут еще и ребенок. Попала сюда из Перми, потом родила, - вспоминает Олеся.

Мирослава видится с мамой два раза в день.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дома Олесю ждут родители, старшая дочка и муж. Женщина признается, если бы ни Мирослава, будни в тюрьме были бы невыносимыми. До конца срока остается еще два года. По какой статье ее осудили, Олеся говорить стесняется, уточняет только, что не из-за наркотиков.

- Мира моя поддержка и главная мотивация. Тут я работаю швеей, а после бегу к ней, - добавила она.

Дом ребенка в тюрьме напоминает детский сад.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитатели мечтают, чтобы у мамочек появилась возможность жить с детьми вместе на территории колонии. Пока это невозможно: нужны специальные помещения с кухней, туалетами и спальнями. Наедятся, что в скором времени получится реализовать такой проект. Также заведующие уверены, что общение с детьми заключенным идет только на пользу.

- Вы знаете, есть такое понятие слепая куриная любовь. Так вот у нас попадаются такие мамочки, которые готовы ради ребенка на все. Это и примерное поведение и тут они с ребенком всегда находятся. Не бросают его. У нас есть осужденная, инвалид без пальцев на руках, бывшая наркоманка. Попала к нам тоже беременной, потом родился мальчик. Так она изменилась до неузнаваемости. С таким трепетом она воспитывает этого мальчишку. Она без пальчиков, а все равно научилась и курточку застегивать и карандашами вместе с сыном рисует. Недавно конкурс лучших матерей выиграла, - с гордостью рассказывает Галина Бутакова.

ГЛАВНОЕ НЕ СЛОМАТЬСЯ

Из Дома ребенка нас повел в блок, где проходят свидания. Посещать заключенных можно в определенные дни недели, впрочем, правило стандартное для всех тюрем. Есть и долгосрочное посещение до трех дней.

- А по каким статьям чаще всего попадают в вашу колонию, - спрашиваю я нашу спутницу Светлану Середину, начальницу по воспитательной работе.

- Раньше больше половины сидели из-за наркотиков, потом за грабеж и убийства. Сейчас за сбыт реже попадаются, - отвечает собеседница.

По пути встречаем идущих колонной «зечек». Тоже дружно здороваются, но недоверчиво стреляют глазами на чужаков. Пришли в здание для посещений. На первом этаже через прозрачную перегородку общаются две женщины: одна в рабочей форме, другая – в гражданке.

По "зоне" девушки передвигаются только в сопровождении конвоира.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поднимаемся на второй этаж, сразу бросается сильный запах только что приготовленной еды. По коридору суетятся люди в домашней одежде: дети и мужчины.

Анна Иванова многодетная мать: старшему ребенку девять, средней семь и младшей дочке три года. В колонию попала сразу после рождения дочки, тогда руки опускались, но со временем свыклась. Пережить трудности помогает мать, она то и воспитывает пока ребятишек, но к Ане приезжают регулярно раз в три месяца.

Ана видеться с детьми регулярно раз в три месяца.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Младшенькая ее узнает, старшие всегда спрашивают, когда поедем к маме. Вначале трудно было, Анька переживала очень. Но как появляется возможность, сразу мчим сюда, проводим по три дня. Мы недалеко живем, в Новоуральске, - еле сдерживает слезы Ирина, мать осужденной Анны.

Ане осталось сидеть еще полтора года, а пока только остается ждать каждого свидания с мамой и детьми.