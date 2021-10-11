Первые пять лет срока Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович будут отбывать в тюрьме для пожизенников. Фото: СОЦСЕТИ

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга поставил точку в деле об убийстве 27-летеней екатеринбурженки Ксении Каторгиной. 10 октября 2019 года девушку жестоко убила банда из Челябинской области. Молодую маму зарезали из-за ее черного внедорожника Audi Q5, который она выставила на продажу.

Девушка согласилась приехать на Уралмаш на встречу с «покупателями». Туда ее выманила Екатерина Меньщикова, представившаяся беременной с токсикозом.

Ксению убили 10 октября 2019 года. Спустя два года в жуткой истории поставлена точка. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Иномарку за бесценок продали на Южном Урале, а тело Ксении нашли лишь после задержания всей банды. Уже в ходе следствия выяснилось, что на счету криминальной троицы не только убийство, но и похищение и вымогательство денег. За два дня до расправы они напали на мать и дедушку Меньщиковой. Потерпевшие обращались в полицию, но вовремя задержать преступников не удалось.

В родном Каменске-Уральском у Ксении Каторгиной осталась пожилая мама и дочка Саша.

После убийства машину продали по документам Ксении, ею представилась Меньщикова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебной коллегией по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции приговор был изменен:

Екатерине Меньщиковой назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, после отбытия которого, - ограничение свободы на срок 2 года, с установлением ограничений и возложением обязанностей;

Марату Ахметвалиеву до 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания - в исправительной колонии особого режима, после отбытия которого, - ограничение свободы на срок 2 года, с установлением ограничений и возложением обязанностей.

Приговор Михаилу Федоровичу оставили без изменений. Ранее Свердловский областной суд назначил ему наказание в виде 20 лет с отбыванием в течение первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания - в исправительной колонии особого режима, после отбытия которого, - ограничение свободы на срок 2 года.

СКАЗАНО

Алла БОБНЯК, мать осужденной Екатерины Меньщиковой.

- Я до последнего надеялась, что приговор оставят без изменений. Меня волнует даже не то, что они со мной и отцом сделали, а убийство Ксении Каторгиной. Маленькая девочка осталась без матери!