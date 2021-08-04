Осужденные заявляют, что не планировали убивать девушку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банда, осужденная за убийство 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, обжаловала приговор. Апелляцию по резонансному делу рассмотрит Второй кассационный суд в Санкт-Петербурге. Об этом «КП» рассказал адвокат семьи убитой девушки Дмитрий Панов.

- Они не согласны с приговором, с квалификацией уголовного дела, - объясняет адвокат Панов. – Кто-то заявляет, что пошел на преступление под давлением других соучастников.

У Ксении осталась маленькая дочка и пожилая мама. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения была зарезана 10 октября 2019 года на окраине Уралмаша. Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова решили расправиться с молодой мамой, чтобы угнать черный Audi Q5.

Меньшикова уговорила девушку приехать к ней, чтобы посмотреть ее автомобиль. На руку сыграло и то, что Ксении срочно нужны были деньги для первого взноса по ипотеке. Меньшикова прикинулась беременной. Мол, не может сама к ней приехать «из-за токсикоза».

Михаил Федорович пытался превращать каждое заседание суда в фарс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге банда продала внедорожник за бесценок, а тело Ксении позже нашли в колодце.

Свердловский областной суд приговорил всю троицу к реальным срокам. Федоровичу и Ахметвалиеву назначили по 20 лет в колонии строгого режима, из них первые пять - в тюрьме. Анастасия Меньшикова получила 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также Федорович и Ахметвалиев обязаны выплатить по 2 миллиона рублей семье убитой Ксении, а Меньшикова - 1,5 миллиона в качестве компенсации морального ущерба.

Анастасия Меньшикова заманила Ксению в смертельную ловушку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)