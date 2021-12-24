Митрополит рассказал, почему отложено строительство храма Святой Екатерины

Один из ранних эскизов храма Святой Екатерины

В Екатеринбургской епархии сегодня, 24 декабря, ответили на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится строительство храма Святой Екатерины. Возродить его в центре города меценаты и епархия пытаются уже десять лет. В прошлый раз его собирались начать строить в сквере у Театра драмы в 2019 году. Однако это привело к акциям протеста, которые продолжались неделю - горожане хотели сохранить сквер в текущем виде.

В итоге по предложению президента России Владимира Путина в Екатеринбурге было проведено общегородское голосование, на котором жители выбрали другое место для храма – на площадке старого приборостроительного завода у Плотинки. Но по прошествии больше двух лет строительство так и не началось.

- Ранее меценаты создали Фонд святой Екатерины, ответственный за вопросы, связанные с храмом Святой Екатерины, - напомнил митрополит Евгений Кульберг. - Мы взаимодействуем с фондом Святой Екатерины регулярно. Но сегодня взаимодействие основано не на проектировании здания или планировании территории. Оно основано на том, что сегодня у нас есть много бед и проблем в обществе из-за болезней и несчастья. И сегодня основная энергия тратится на то, чтобы приобретать кареты скорой помощи, аппараты искусственной вентиляции легких и очень дорогостоящие инъекции для детей, которые спасают жизнь. И мы говорим, пожалуйста, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. Это святое дело, это служение. Если бы сегодня святая Екатерина жила у нас в Екатеринбурге, наверное, она бы сказала, что это действительно то, чем чем сегодня стоит заниматься фонду.

Таким храм мог бы быть в сквере у Театра драмы. Фото: один из ранних эскизов

Глава Екатеринбургской епархии отметил, что он пока не видел нового проекта храма или документы, которые бы касались его возведения. Ничего пока не известно и сроках начала строительства.

- Храм он не в бревнах, а в душах людей, - добавил Евгений Кульберг. - Да мы хотим сегодня, чтобы был дарован храм Святой Екатерины. Но будет день и будет пища, и будет возможность построить храм, не забирая хлеб или лекарства, или машину скорой помощи у детей ради того, чтобы сделать какую-то площадку. Хотя сегодня фондом Святой Екатерины предпринимаются усилия еще и по благоустройству города. Это тоже созидание по сути храма в размерах города.

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