В планах у молодого дизайнера из Екатеринбурга открыть свой швейный цех и получить мировую известность. Фото: предоставил Александр Крюков.

За пять месяцев работы портным 29-летний Александр Корюков стал зарабатывать от 100 000 рублей в месяц. Его спортивные костюмы пользуются популярностью не только у российских покупателей. В планах у молодого дизайнера из Екатеринбурга открыть свой швейный цех и получить мировую известность. Александр Крюков рассказал «КП-Екатеринбург», как его костюмами заинтересовались дизайнеры модных европейских домов.

ПЕРВУЮ МАШИНКУ ВЫПРОСИЛ У МАМЫ

Александр родился в Ирбите, в многодетной семье. У него есть две сестры и брат. Его отец служил в Афганистане и умер за два месяца до того, как Саша ушел в армию. После службы в Бурятии и Монголии Александр вернулся на Родину и начал искать работу.

- Я учился на токаря. Поэтому после армии вернулся в Ирбит и устроился на завод. Но я быстро понял, что это не мое. Потом я подрабатывал на стройке, в магазине автозапчастей. Больше пяти лет работал поваром в ресторанах Ирбита и Екатеринбурга. Эта работа меня изнуряла, ведь я был постоянно на кухне, делал заготовки. Мне некогда было даже кофейку попить. И выходных-то толком не было нормальных. В конце концов, я ушел на фриланс, - говорит Александр.

Людям одежда пришлась по вкусу и на его аккаунт стали подписываться. Фото: предоставил Александр Крюков

Александр научился монтировать видео и стал работать с местными блогерами. Снимал рекламу, и даже клипы для местных хип-хоп исполнителей. А однажды его заказчиком стал владелец швейной мастерской и дизайнер Янис Тсанидис (одежду его бренда особенно любит певец Niletto).

- Когда я попал к Янису и увидел его швейные машинки, то был впечатлен. Знаете, у него была такая одежда, которой нет нигде. Это было что-то абсолютно другое. С того момента я загорелся идеей шитья. Хотя последний раз нитку с иголкой я брал в руки еще в армии, - смеется Александр. – Но я был полон идей.

Пять месяцев назад Александр позвонил маме и рассказал о своей мечте научиться шить. А еще попросил у нее старую швейную машинку. Мама отнеслась к желанию сына настороженно.

- Мама, конечно же, стала говорить, что вообще-то люди годами учатся на портных. Да и я не какой-то особенный. Она в меня не верила. Настаивала, чтобы я продолжал снимать видеоролики, мол, они приносят много денег. Мы даже поругались с ней. Она заявила, что не даст машинку. А через пару дней оттаяла и привезла ее мне, - говорит портной. - Я скачал в интернете выкройки, ткани были дорогие, поэтому я просто начал перешивать вещи.

Первые свои футболки и кофты Александр сшил из старой простыни. Затем перешил одеяло и даже свою поварскую форму. Из нее и получился первый спортивный костюм.

ВСЕ ВЕЩИ «В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ»

Работа закипела, но старенькая швейная машинка перестала справляться с объемами. Делала кривую строчку, зажевывала и рвала ткани.

- Получались бракованные изделия. Поэтому я задумался о покупке новой машинки. Просматривал сайты объявлений и нашел подходящую. Промышленную машинку мне удалось купить с рук за 12 000 рублей, - рассказал Александр. - В магазине такая стоила от 25 000 рублей. Еще нужно было приобрести оверлок. Его пришлось брать на маркетплейсе за 12 000 рублей. Он проработал всего 10 дней и сломался. Тогда я взял кредит и уже купил хороший оверлок за 35 000 рублей.

По примерным подсчетам Александра его заработок начинается от 100 000 рублей в месяц. Фото: предоставил Александр Крюков.

Так, у Александра потихоньку появился домашний цех. Свои вещицы он снимал на видео, а затем выкладывал их в ТикТок. Людям одежда пришлась по вкусу и на его аккаунт стали подписываться. (За три месяца работы у Крюкова появилось почти 25 тысяч подписчиков в ТикТок и 14 тысяч - в Instagram). Благодаря соцсетям появились и первые заказчики. А еще свой бренд, который он называл In.onecopy, что в переводе означает «в одном экземпляре».

- Все мои вещи я делаю в единственном экземпляре и эксклюзивными. Конечно, я могу изменять цвета, рисунки, но двух совершенно одинаковых вещей я не выпускаю. Бренд начался с того, что мне просто хотелось себе сшить спортивный костюм. Я не думал, сложно ли это, и он получился таким, каким я себе его представлял. Да и тем более спортивные костюмы универсальны и нужны всем. Поэтому, я решил продолжать их шить и сделал нашивки с цифрой 13. Это мое счастливое число, я не суеверный, - рассказывает дизайнер-самоучка.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ДАЮТ СОВЕТЫ

- В свое продвижение в соцсетях не вкладывал ни копейки, - уверяет Александр Крюков. – Раньше моя девушка Соня давала мне деньги на ткань, и первые два костюма я сшил на ее деньги. Сейчас ткань не покупаю. Когда у меня в профиле в инстаграме было 5 000 подписчиков, мне отправили на рекламу ткань. Магазины дают ее бесплатно. Даже из других городов присылают: из Ростова, Москвы. Как-то раз мне предложили сшить зимнюю куртку. Я за нее взял 1000 рублей. Видео с этой курткой выложил в ТикТок. А потом смотрю, а на моем видео с курткой полтора миллиона просмотров и больше 300 заказов в личных сообщениях.

Один костюм, который он шьет на заказ стоит от 8 000 рублей. Фото: предоставил Александр Крюков.

На пошив одного спортивного костюма Александр тратит три часа. За первую неделю после «взрыва» ТикТока молодой портной получил заказы из Белоруссии, Казахстана, Украины, Молдовы, Сербии, Эстонии, Польши и Германии. На днях он будет делать кардиган для заказчицы из Франции.

А однажды в личные сообщения ему написала женщина по имени Лариса. Оказалось, она дизайнер из Италии с большим опытом работы.

- Лариса отшивает одежду для Versace, Prada и работает с крутыми брендами, - говорит Александр. – Она подписалась на меня месяц назад и записала для меня видео, как правильно кроить. Я прислушался и в итоге, экономлю ткань. Теперь у меня есть лучший советчик и помощник.

Также Лариса пообещала Александру, что поможет ему устроить свой показ мод за рубежом. Естественно, когда он сошьет свою коллекцию. Зарубежный модельер видит в Александре перспективного дизайнера.

ВЫБЕСИЛА ИГРА В КАЛЬМАРА

На волне хайпа Александр сшил себе костюм, похожий на тот, который носят актеры в корейском сериале «Игра в кальмара».

- Каждый день видел в соцсетях этот сериал, подумал, что он меня уже бесит. Зато, костюмы у актеров прикольные, я сшил себе такой. Надел его и выложил видео в тикток. Ажиотаж был страшный. Заказы посыпались, в день по 10 заявок было. Но сшил такой только один, продал за 8 000 рублей и отправил его в Москву. А остальным отказал. Еще заказывали красный костюм охранника из сериала. Его так и не сшил, потому что времени не было, - рассказал Александр.

На волне хайпа Александр сшил себе костюм, похожий на тот, который носят актеры в корейском сериале «Игра в кальмара». Фото: предоставил Александр Крюков.

Оставшуюся ткань, которая была предназначена для костюмов из сериала, Александр пустил на другие вещи. Остальным заказчикам он сказал, что не желает его шить.

Александр не сомневается в своих силах. К тому же спустя пять месяцев работы в качестве непрофессионального портного его доход вырос в три раза. Один костюм, который он шьет на заказ стоит от 8 000 рублей.

- Я изначально сразу же говорю, что шью недолго. Предупреждаю, что я не профи, и у меня бывают кривые строчки. Но покупателей это не отпугивает. Когда получают свой костюм, то остаются довольны. Цена на костюм зависит от того, будет ли это простой однотон или сложный. Будут ли на нем логотипы. Одну зимнюю куртку продал покупателю из Иркутска за 32 000 рублей, - поделился портной. – Кстати, на одной только рекламе в соцсетях в месяц я получаю 50 000 рублей.

Своей девушке Александр также шьет вещи. Фото: предоставил Александр Крюков

По примерным подсчетам Александра его заработок начинается от 100 000 рублей в месяц. Причем доходы от продажи спортивных костюмов он не считал, а вот на рекламе по 50 000 рублей в месяц он получает.

- После Нового года буду открывать производство, где будут работать люди по моим личным выкройкам. Начнем продавать мой бренд одежды, - говорит Александр. – На самом деле, я хочу сделать его мировым и крупным. Мне уже многие блогеры написали, что я обязательно стану известным!

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