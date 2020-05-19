Уральский дизайнер вошла в топ-30 самых успешных людей России до 30 лет по версии Forbes

19 Май 2020 2020-05-19T14:08:16+03:00

В этом году бренду одежды USHATAVA исполняется пять лет

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Дизайнер и соосновательница уральского бренда одежды USHATÁVA Алиса Ушакова вошла в рейтинг самых успешных бизнесменов России до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Мода и дизайн». Свой бренд вместе с подругой Нино Шаматава Алиса основала в 2015 году, окончив УрГЮУ.

- На момент, когда основательницы марки решили заниматься дизайном одежды, обе профессионально к моде отношения не имели: Алиса была юристом, а Нино – экономистом, - рассказали аналитики журнала Forbes. – Первым делом подруги решили научиться шить одежду для себя, но быстро поняли, что классическая программа обучения им не подходит, и изобрели собственный стиль.

Бренд USHATÁVA позиционирует себя как бренд лаконичной, концептуальной и, при этом, доступной по ценам одежды. Он выпускает по 8-10 коллекций в год. У бренда есть магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Алматы.

Помимо моды и дизайна, в рейтинге Forbes были и другие категории: предпринимательство, музыка, финансы и инвестиции, новые медиа и другие. При формировании списка учитывались возраст героев, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU