В полиции раскрыли подробности расчленения жителя свердловского города

Голову мужчины спрятали в морозильник. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В полиции и Следственном комитете раскрыли подробности убийства 30-летнего жителя Камышлова. Как ранее писала «Комсомольская правда», 7 декабря во время пьяного застолья у хозяина квартиры возникла ссора с одним из собутыльников. Мужчину зарезали, а потом расчленили электрическим лобзиком.

- В ходе комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного особо тяжкого преступления задержаны трое неработающих мужчин в возрасте 25, 27 и 33 лет, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Чтобы скрыть улики подельники спрятали голову в морозилку, часть останков бросили в мусорные баки. Отрубленные руки сложили в спортивную сумку и подожгли вблизи предприятия. Один из сотрудников заметил сумку в канаве и сообщил в полицию.

- Безнаказанным это преступление не останется благодаря профессиональной работе оперуполномоченных, которые «по горячим следам» вычислили и задержали троих душегубов. Один из них проживал в Нижней Туре, второй в Камышлове, а третий в Каменском районе, - добавил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

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