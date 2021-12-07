В Екатеринбурге суд поставил точку в деле ревнивца, убившего парня, который увел у него девушку

31-летний мужчина от полученных ранений умер на месте. Фото: СОЦСЕТИ Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На Урале суд поставил точку в деле мужчины, который из ревности зарезал 31-летнего ухажера своей бывшей девушки. 28-летнего молдаванина Илью Бахмутяна признали виновным по статье «Убийство». В следствии установили, что в ночь на 16 мая этого года злоумышленник залез в окно общежития по улице Зои Космодемьянской и нанес пострадавшему несколько ударов ножом.

31-летний мужчина от полученных ранений умер на месте происшествия. Злоумышленник скрылся, однако позже по советам своих родственников сам пришел в полицию.

Именно этот нож мужчина купил за неделю до убийства. Фото: СУ СК России по Свердловской области

- Сыщикам уголовного розыска он рассказал душещипательную историю о том, как сильно любит даму, которая ушла к другому. К тяжкому преступлению он готовился неделю. Для этого в одном из магазинов города он приобрел реплику штык-ножа АК-47, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В следственном комитете уточнили, что по делу допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, осуществлены проверки показаний обвиняемого на месте. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет. Илья Бахмутян пытался подать апелляцию, однако суд ее отклонил.