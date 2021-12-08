Остальные части тела сложили в спортивную сумку и подожгли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове трое мужчин убили и расчленили 30-летнего приятеля, у которого выпивали в гостях. О страшном преступлении стало известно благодаря бдительности местного жителя, который заметил в канаве отрубленную руку. Сыщики уголовного розыска быстро вычислили, кому принадлежит оторванная конечность. Предполагаемых преступников задержали по горячим следам: все они безработные, но раньше проблем с законом у них не было.

- Мужчины сознались в содеянном. Причиной такого зверства стал конфликт во время пьяного застолья 7 декабря. У хозяина квартиры возник спор с одним из друзей, но тот моментально зарезал его. Потом они решили замести следы и разделали труп электрическим лобзиком. Голову положили в морозильник. Остальные части тела положили в спортивную сумку и подожгли в канаве, - рассказал источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного срока. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что два года назад в Санкт-Петербурге доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил студентку Анастасию Ещенко. Также в Северной столице жестоко расправились с рэпером Энди Картрайтом.