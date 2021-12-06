«Такого еще не было»: в Екатеринбурге многодетная семья с тройняшками переболела ковидом

Из Горбольниы №40 в Екатеринбурге 6 декабря выписали молодую маму с дочерьми-тройняшками, которым совсем недавно исполнилось семь месяцев. Фото: скриншот видео.

Из Горбольниы №40 в Екатеринбурге 6 декабря выписали молодую маму с дочерьми-тройняшками, которым совсем недавно исполнилось семь месяцев. Женщина и ее дочери – Дарина, Виктория и Кристина, переболели коронавирусом.

- Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста – такого в практике в эту эпидемию еще не было. Сегодня вся семья здорова и вместе с папой Дмитрием уезжает домой в Свободный, - в написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пожелав многодетному семейству крепкого здоровья.

На опубликованном видео видно, как малышки вместе с мамой и папой прощаются с врачами. Фото: скриншот видео.

На опубликованном видео видно, как малышки вместе с мамой и папой прощаются с врачами. Одна из медсестер взяла одну из девочек в руки.

Сейчас в Свердловской области и Екатеринбурге по-прежнему тяжелая обстановка с коронавирусом. Уровень заболеваемости COVID-19 лишь недавно пошел на спад. Так, например, согласно статистике, за прошедшие сутки по состоянию на 6 декабря, было зарегистрировано 682 случая заражения ковидом. Среди выздоровевших свердловчан оказалось 476 человек.

Теперь, в пунктах вакцинации жителям Екатеринбурга доступны на выбор три вакцины. Так, начиная с 6 декабря екатеринбуржцы могут привиться «ГамКовидВаком», Спутник Лайтом или ЭпиВакКороной.

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